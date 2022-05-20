Киев призывает ввести санкции против Приднестровья

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20 мая 2022, 17:07

Парламент Молдавии и лично Майя Санду не поддержали законопроект оппозиции, предусматривающий перманентный нейтральный статус республики. По словам президента, документ исключает возможность вступления Молдавии в НАТО, к которому она стремится, а нейтралитет в текущей ситуации обеспечивается действующей Конституцией.



Евроатлантические устремления РМ поддерживают в США, о чём в Кишинёве на днях заявил Дерек Чолле, советник американского Госдепартамента. Он также отметил, что сейчас нет угрозы безопасности республики со стороны России, в том числе в Приднестровье. Несмотря на то, что Майя Санду не высказывается безапелляционно о намерении вступить в НАТО, молдавская общественность считает, что всё идёт именно к этому. Примечательно, что большинство населения против вхождения Молдавии в Альянс, хотя интеграцию с ЕС приветствует.



Приднестровье молдавские власти считают основной текущей проблемой. Премьер-министр Наталья Гаврилица говорит о необходимости переговоров и вывода оттуда российского двухтысячного контингента из ПРМ. Такой же позиции придерживается и президент, заявляя, что группа войск РФ в селе Колбасном является основным препятствием для сохранения независимости и нейтралитета РМ. Михаил Подоляк, советник украинского президента, сообщил, что Кишинёв консультируется с Киевом по вопросу введения санкций в отношении Приднестровья.