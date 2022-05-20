Конгресс США меняет законодательство, регулирующее борьбу с внутренним и внешним терроризмом

Принятый на днях Палатой представителей законопроект упрощает координацию ФБР, Минюста и Министерства внутренней безопасности США в случае внутриамериканской террористической угрозы. Поводом для принятия документа стало массовое убийство в Буффало 14 мая на почве расизма (белого супрематизма).
Антитеррористическая активность конгрессменов может переключиться на вопросы внешней политики, считают эксперты. На прошлой неделе в Сенат и Палату представителей были внесены два одинаковых проекта резолюций. В них предлагается признать Российскую Федерацию спонсором терроризма. В случае принятия законопроектов в силу вступит ряд серьёзных санкций против РФ: снятие дипломатического статуса, запрет на финансовые операции и т. д.
Инициативы являются двухпартийными, то есть автором каждой являются республиканец и демократ. Совместное авторство повышает шанс принятия и достижения основной цели резолюций – возможности конфискации американского имущества россиян. По мнению Владимира Васильева, сотрудника РАН, инициативу американских конгрессменов пока не стоит считать реальной угрозой. Её принятие существенно повысит шанс прямого военного противостояния РФ и США, чего обе стороны старательно избегают.
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