Глобальный продовольственный кризис уже наступает и продлится не один год

Основной причиной данного явления стали западные санкции, а также квотирование экспорта продовольствия и удобрений со стороны России. Критическая ситуация в сельскохозяйственной отрасли за границей стала складываться ещё в прошлом году: на фоне пандемии выросли цены, во многих аграрных странах сократились урожаи из-за засухи. Текущий прогноз ещё более неблагоприятен, к тому же ограничения на вывоз удобрений из РФ продлены до конца 2022.
Россия, Белоруссия и Украина – главные экспортёры продовольствия в мире. По понятным причинам в текущем году объём поставок сократится, а вырастить собственную сельхозпродукцию на Западе без удобрений не смогут. Как и продукты питания, большая часть фосфатов, калийных солей, аммиачной селитры поступала на мировой рынок из РФ, а также Белоруссии. Сейчас эксперты заявляют о приоритетности обеспечения внутренних потребностей, поэтому установленные ранее ограничения на экспорт продлены.
Такая политика позволяет поддерживать доступную стоимость удобрений внутри страны и высокие цены для зарубежных покупателей. Однако для стран третьего мира это означает полную невозможность закупить нужные химикаты, в Европе и США дела обстоят немногим лучше. На фоне сложившейся ситуации генсек ООН заявил о необходимости снятия санкций с продовольствия и удобрений. По словам Антониу Гутерриша, без российской и белорусской продукции с глобальным голодом справиться не удастся.
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