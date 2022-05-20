Правительство Шри-Ланки признало дефолт в стране

В минувший четверг истекла 30-дневная отсрочка платежей по внешнему долгу республики Шри-Ланка. Глава местного Центрального банка Нандалала Вирасингхе заявил, что уже технически можно называть состояние государства дефолтным. Ранее руководство республики заявляло, что не в состоянии покупать зарубежное топливо по финансовым причинам. Ситуация, сложившаяся сейчас на Шри-Ланке, действительно безрадостная. По всей стране стоят огромные очереди на заправках, но бензина нет.
Недавние слова главы правительства Викрамасингхе поясняют, что власти в такой ситуации могут начать отключать в домах электроэнергию. Ведь топлива в стране нет. Премьер даже не исключал вариантов, что свет в дома местных жителей не будут подавать по 15 часов в день. Но это не столь серьёзно и страшно, как глобальная нехватка продовольствия и средств первой необходимости. Ассоциация местных пекарен уже предупредила сограждан, что в скором времени изготовление хлеба может прекратиться по вине подорожания муки.
Цейлонское правительство пытается работать над выводом страны из тяжелейшего кризиса, несмотря на протесты и разбой, устроенный недовольными. Они договорились со Всемирным банком о выделении Шри-Ланке финансовой помощи в 160 миллионов долларов. Но этой незначительной суммы может попросту не хватить на поднятие экономики.
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