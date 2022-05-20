DPA: Германия должна в этом году начать поставку Чехии танков Leopard 2 для военной помощи Украине

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20 мая 2022, 10:09 Источник: ТАСС

Танк Leopard 2 A4, фото: Jerzy Dabrowski/globallookpress.com

Германия и Чехия намерены продолжать оказывать военную помощь Украине. В 2022 году в рамках так называемого кругового обмена ФРГ начнет поставку Чехии первой партии танков Leopard 2 A4 для передачи Украине. Агентство DPA сообщило об этом сегодня со ссылкой на письмо германского Минобороны, адресованного ответственным лицам в Бундестаге.

Чехия получит от Германии 15 танков Leopard 2 A4. Вместе с танками будет передан запас 120-мм боеприпасов на 30 дней.

В документе указано, что танки и боеприпасы поступят из запасов промышленности и финансируются ФРГ, а ответственность за их последующее обслуживание возлагается на Чехию.

По данным DPA, на первом этапе Чехия должна получить 14 боевых танков Leopard 2 A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину на базе Leopard 2 в качестве замены собственных поставок Украине.

Ранее Чехия передала Вооруженным силам Украины 20 боевых танков Т-72 из своих запасов.

18 мая Минобороны ФРГ сообщило, что Германия в рамках так называемого кругового обмена поставит Чехии 15 танков Leopard 2 A4 в целях оказания военной помощи Украине. Вооруженные силы Германии также берут на себя обучение чешских военных. Чехия получит от Германии танки взамен на поставку Украине танков советского производства.