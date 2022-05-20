Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

DPA: Германия должна в этом году начать поставку Чехии танков Leopard 2 для военной помощи Украине

, 10:09 Источник: ТАСС

DPA: Германия должна в этом году начать поставку Чехии танков Leopard 2 для военной помощи Украине
Танк Leopard 2 A4, фото: Jerzy Dabrowski/globallookpress.com

Германия и Чехия намерены продолжать оказывать военную помощь Украине. В 2022 году в рамках так называемого кругового обмена ФРГ начнет поставку Чехии первой партии танков Leopard 2 A4 для передачи Украине. Агентство DPA сообщило об этом сегодня со ссылкой на письмо германского Минобороны, адресованного ответственным лицам в Бундестаге.

Чехия получит от Германии 15 танков Leopard 2 A4. Вместе с танками будет передан запас 120-мм боеприпасов на 30 дней.
В документе указано, что танки и боеприпасы поступят из запасов промышленности и финансируются ФРГ, а ответственность за их последующее обслуживание возлагается на Чехию.

По данным DPA, на первом этапе Чехия должна получить 14 боевых танков Leopard 2 A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину на базе Leopard 2 в качестве замены собственных поставок Украине.

Ранее Чехия передала Вооруженным силам Украины 20 боевых танков Т-72 из своих запасов.

18 мая Минобороны ФРГ сообщило, что Германия в рамках так называемого кругового обмена поставит Чехии 15 танков Leopard 2 A4 в целях оказания военной помощи Украине. Вооруженные силы Германии также берут на себя обучение чешских военных. Чехия получит от Германии танки взамен на поставку Украине танков советского производства.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram