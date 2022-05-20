Швейцарская страховая компания Zurich Insurance объявила о продаже своего бизнеса в России

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance в пятницу, 20 мая, сообщила о продаже своего бизнеса и о прекращении коммерческой деятельности в России. Соответствующее заявление опубликовано сегодня на сайте компании. Компания продает свой бизнес группе российских предпринимателей.
В сообщении крупнейшего швейцарского страховщика Zurich Insurance Group (Zurich) указано, что компания договорилась о продаже своего бизнеса в Российской Федерации одиннадцати членам команды подразделения.
По ее сведениям, под новым руководством компания будет работать независимо под новым брендом.
Западные компании начали уходить из России после начала спецоперации на Украине.