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Швейцарская страховая компания Zurich Insurance объявила о продаже своего бизнеса в России

, 09:11

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance объявила о продаже своего бизнеса в России
Штаб-квартира компании в Цюрихе, фото: Paebi, wikimedia.org

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance в пятницу, 20 мая, сообщила о продаже своего бизнеса и о прекращении коммерческой деятельности в России. Соответствующее заявление опубликовано сегодня на сайте компании. Компания продает свой бизнес группе российских предпринимателей.

В сообщении крупнейшего швейцарского страховщика Zurich Insurance Group (Zurich) указано, что компания договорилась о продаже своего бизнеса в Российской Федерации одиннадцати членам команды подразделения.

По ее сведениям, под новым руководством компания будет работать независимо под новым брендом.

Западные компании начали уходить из России после начала спецоперации на Украине.

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