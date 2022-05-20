Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Россия сорвала планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря

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20 мая 2022, 07:19

Михаил Шеремет, фото из Вконтакте

Украина в результате спецоперации Вооруженных сил РФ лишилась выхода к Азовскому морю, при этом планы НАТО закрепиться в Приазовье путем строительства военных баз были разрушены.

РИА Новости информирует об этом со ссылкой на заявление депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета.

По имеющимся у парламентария сведениям, киевские власти несколько лет вынашивали планы захода в Азовское море кораблей НАТО и строительство в портовых городах Украины военных баз альянса. Но, как заявил Шеремет, "специальная военная операция гарантировала безопасность границ Российской Федерации от присутствия под боком незваных гостей, настал конец планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе.

Депутат Госдумы пояснил, что с освобождением Херсонской и части Запорожский области, и ранее находившейся в оккупации южной части ДНР Киев фактически потерял выход к Азовскому морю.

Шеремет заключил, что военная портовая инфраструктура, которую при поддержке США Киев начал строить на побережье Азовского моря, теперь станет трофеем российской армии и ее союзников.