Венесуэльского кардиолога уличили в создании опасных компьютерных вирусов

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19 мая 2022, 20:40 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

Фото: pixabay.com

Властям США удалось выявить создателя вредоносного программного обеспечения, вызвавшего настоящий фурор в интернете. Вирусы Jigsaw и Thanos, получившие широкое распространение в конце прошлого десятилетия, как оказалось, созданы даже не официальным программистом, а врачом-кардиологом из Венесуэлы. Зовут его Мойсес Гонсалес. Согласно словам родственников, он выучился хакерскому ремеслу самостоятельно. Своё ПО он продавал и даже лицензировал одним хакерам, а другие получали его бесплатно в обмен на часть прибыли от кибератак.



На сегодня минюст США официально обвиняет 55-летнего Гонсалеса в создании опасных компьютерных вирусов. В документах, полученных ведомством, сказано, что хакер имеет двойное гражданство – венесуэльское и французское. «Многозадачный врач, лечив пациентов, попутно создал и назвал свой киберинструмент в честь смерти (Thanos), а также зарабатывал на глобальной экосистеме программ-вымогателей, в которой продавал инструменты для проведения атак», - заявил прокурор США Брион Пис, «Обучал злоумышленников тому, как вымогать деньги у жертв, а затем хвастался успешными атаками, в том числе со стороны преступников, связанных с властями Ирана».



Гонсалес разработал целую схему монетизации своих вредоносов, которые успешно применял Thanos. Он предложил всем заинтересованным два способа заполучить его продукт. Первый – это покупка «лицензии» на использования Thanos. Её стоимость составляла не менее 500$. Она подразумевала лишь ограниченный набор конструктора. За 800$ клиенты получали доступ уже ко всем функциям программы. Второй же способ – это «партнёрская программа». Хакер открывал желающим доступ к Thanos в обмен на часть выкупа. Расплачиваться с ним можно было как фиатными деньгами, так и криптовалютой.



Американские власти начали выслеживать Гонсалеса ещё весной 2020 года. В первых числах мая 2020 года сотрудник ФБР под прикрытием вышел с хакером на связь и стал обсуждать подключение к его «партнёрской» программе. Преступник отказал, но предложил купить у него лицензию. Расследование шло два года. Все его аспекты пока что под грифом секретности. Но связь с Гонсалесом была вычислена уже к маю 2022 года. Власти США связались с родственником кардиолога. Тот подтвердил, что Мойсез проживает в Венесуэле и поделился информацией. Насколько известно по последним данным, горе-кардиологу грозит до 10 лет тюремного заключения.