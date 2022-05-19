WarGonzo: пули и шрапнель в хозяйстве у российских морпехов

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19 мая 2022, 18:27

Патроны, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Военные корреспонденты проекта WarGonzo находятся вместе с частями объединённых сил ВС России и НМ ДНР на Авдеевском направлении. В редкие часы затишья они заглядывают на позиции к разным подразделениям. Сегодня навестили российских морпехов.

Вдали от родной стихии – моря, эти грозные стражи моря потихоньку обживаются на твёрдой поверхности под Авдеевкой. С применением подручных материалов бойцы делают свои блиндажи комфортабельнее.

«Мастерам на заметку: в прошлый раз мы показывали, как можно приспособить под вешалку гранатомёт, а в этом ролике командир роты морпехов из 61-бригады Терек расскажет, как можно использовать в хозяйстве не только свои, но и чужие, уже использованные, боеприпасы», − комментируют свой видеосюжет военкоры.