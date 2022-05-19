Страны Латинской Америки отказались осуждать Россию

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19 мая 2022, 15:01

Давление США на латиноамериканские страны, поддерживающие российскую специальную военную операцию (СВО), усиливается. Самыми стойкими союзниками РФ в Латинской Америке оказались Куба, Венесуэла и Никарагуа, поэтому Вашингтон то мягко, то откровенно агрессивно продолжает попытки склонить их на свою сторону.



Например, Каракасу было предложено экспортировать нефть в США в обход наложенных ранее американских санкций. Однако Николас Мадуро ответил довольно жёстко, потребовав «прекратить торг», а также открыто поддерживать оппозицию Венесуэлы. Риторика лидера Никарагуа Даниеля Ортеги приняла ещё более антиамериканский характер после его последнего переизбрания на президентский пост. Ортега категорически отказывается сотрудничать с Вашингтоном в обмен на торговые и экономические привилегии. Кубинские же власти открыто поддержали СВО России и назвали США главным инициатором российско-украинского конфликта.



Однако в последнее время намечается тенденция на перемену отношений Гаваны и Вашингтона. Последний в целях повышения лояльности властей Кубы заявил о смягчении ряда санкций, наложенных предыдущим правительством. Так, планируется выдавать кубинцам ежегодно 20 тыс. виз, отменить ограничения на денежные переводы из США, финансово поддерживать кубинских предпринимателей, облегчить въезд на остров американцам по линии медицины, образования, науки. В то же время, от рестрикций в отношении туризма и требований освободить политзаключённых Вашингтон не откажется. Насколько успешна окажется такая политика США – покажет время, однако все три страны не получили приглашения на июньский Саммит Америк. В связи с этим встречу собираются бойкотировать многие другие латиноамериканские государства.



