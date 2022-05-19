Миссия Джо Байдена может «всколыхнуть» ситуацию в Восточной Азии

Аргументы Недели → В мире 13+

19 мая 2022, 14:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

На данном этапе известно, что КНДР активно борется с коронавирусом и другими заболеваниями, охватившими страну. Но для Сеула и США это государство всё равно представляет опасность. Как передали в Reuters, несмотря на эпидемиологические проблемы, Северная Корея, вероятно, планирует запустить межконтинентальную баллистическую ракету. Высокопоставленные лица в Сеуле заявляют, что запуск практически неизбежен. На этот случай военные США и Южной Кореи разработали особый секретный план.



В скором времени ожидается визит Джозефа Байдена в Южную Корею. Там он в течение нескольких дней будет вести переговоры с правительством Сеула. Потом же американский лидер собирается вылететь в Японию. Испытание ракеты может отодвинуть на второй план желание Байдена сосредоточить внимание общественности и партнёров на Китае, торговле и других проблемах региона. Также это может показать полное отсутствие сдвигов в вопросах решения ядерной проблемы. А ещё президент Южной Кореи, вступивший в должность 10 мая, говорил, что будет придерживаться более жёсткой политики по отношению к «провокациям» КНДР и добиваться от США усиления «средств возмездия». Южнокорейский лидер просит, чтобы Вашингтон разместил в регионе больше ядерных «стратегических активов», таких как бомбардировщики дальнего полёта, авианосцы и субмарины.



Эксперты полагают, что шансов на проведение Пхеньяном испытаний не слишком много. Но в Госдепартаменте США уверены, что вспышка коронавируса едва ли повлияет на решимость КНДР возобновить ядерные испытания. В американском ведомстве заявили, что «Пхеньян отказывается от помощи с вакцинами, но продолжает тратить неизвестные суммы на ядерную программу».