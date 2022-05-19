В Израиле объявлены масштабные военные учения

Аргументы Недели → В мире 13+

19 мая 2022, 12:15 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Израиль объявил о начале военных учений под название «Огненные колесницы». В рамках этих учений израильские военные смоделируют удар по ядерной инфраструктуре Ирана. Маневры, к которым решили присоединиться и США, аналитики именуют сигналом о готовности к боевому сценарию.

Официальные лица Израиля отмечают, что учения таких масштабов проходят впервые за 5 лет. В них примут участие десятки истребителей ВВС, которым поручено сымитировать вхождение в воздушное пространство Ирана. В маневрах будут задействованы и американские самолёты. По оценкам экспертов, это чётко говорит о поддержке Байдена данного решения. Вероятно, в случае конфликта Израиля и Ирана, США присоединятся к первым силам.



«Эти учения были запланированы давно, - заявил глава комиссии парламента Израиля по иностранным делам и обороне Рам Бен-Барак. - Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему». Ещё накануне министр обороны Ганц, выступая в университете Райхмана, рассказал о скором завершении Ираном производства и установки 1 тысячи продвинутых центрифуг, а также строительства нового объекта в подземном центре близ Натанза. Как отметил руководитель ведомства, Ирану остаётся всего «несколько недель» до получения нужно количества расщепляемого вещества, которое бы хватило до создания первой атомной бомбы.