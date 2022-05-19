Захарова: украинские военные обстреляли СИЗО в Еленовке, в котором находятся вышедшие с «Азовстали» и сдавшиеся националисты

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19 мая 2022, 11:18 Источник: Свободная пресса

Мария Захарова, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в четверг сообщила, что украинские военные обстреляли СИЗО в Еленовке под Донецком, в котором находятся вышедшие с белым флагом с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе и сдавшиеся националисты.

Среди сдавшихся украинских националистов есть раненые. Они госпитализированы, в больнице им оказывают всю необходимую помощь медики.

Часть украинских боевиков, вышедшие с «Азовстали» без оружия, были размещены в следственном изоляторе Еленовки в пригороде Донецка. Мария Захарова заявила, что СИЗО вскоре был обстрелян ВС Украины из реактивной системы залпового огня.

«Киевский режим всегда подобным образом относился к своим гражданам, как к гражданским, так и военнослужащим. Эта история не стала исключением», — цитирует «Свободная пресса» дипломата.

Захарова отметила, что на территории Украины к военнопленным относятся совершенно иначе.

Военкор Дмитрий Стешин сегодня сообщил о выходе с «Азовстали» боевика-командира с позывным «Калина». Он сдался в плен.