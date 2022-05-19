НМ ЛНР сообщает, что эвакуацию тел украинских солдат вынужденно проводят общественники

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19 мая 2022, 10:46

Военные, Донбасс, Cover Images/ Keystone Press Agencyя

Народная милиция ЛНР столкнулась с насущной проблемой. Тела погибших украинских солдат с мест сражений приходится забирать общественникам республики, поскольку со стороны Украины их никто не эвакуирует. Такое заявление в четверг, 19 мая, сделал официальный представитель силового ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко во время участия в стриме RT «Летучка».

«У нас огромная проблема с телами украинских военнослужащих, которых несметное количество на поле боя. Их никто не забирает... При поддержке общественников идёт эвакуация тел [украинских военных]. Подобные действия не предпринимают со стороны Украины», — сказал он.

Марочко уточнил, помимо общественников в перемещении тел погибших участвуют «их же побратимы», которые сложили оружие.

«И они в очередной раз убеждаются, что приняли правильное решение. Мы все люди православные, тело должно быть предано земле, а не растерзано дикими животными», − цитирует слова военного агентство.

Отдельно Марочко отметил, что у всех погибших берут ДНК-материалы. Далее эти данные систематизируются. По ходу разбирательства и поисков в дальнейшем «родственникам можно будет определить, где похоронен близкий человек».