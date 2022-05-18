Западные разведки помогают ВСУ убивать российских военных

Западные разведки помогают убивать российских солдат, офицеров и генералов, снабжая важной разведывательной информацией Киев.
Операцию «Охота на генералов», по данным российской разведки, организовали и поддерживают американские советники. Именно Вашингтон предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели высокопоставленных российских офицеров, сообщила недавно газета New York Times. После объявления второй фазы российской спецоперации, пишет газета, Украина получает информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени». Она идёт с коммерческих спутников и космических аппаратов разведки США.
«Сегодня на Украину работает вся разведывательная космическая группировка спутников США, а также спутники дистанционного зондирования Земли. Обновление оперативно-стратегической информации составляет 15–20 минут. Данные передаются в пункты управления напрямую в подразделения ВСУ. Там на местах раздаются приказы, определяются задачи операций», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.
Так не пора ли не на испытаниях, а в боевой обстановке применить российское противоспутниковое оружие и нарушить космическую разведсеть? Эксперты говорят, что это может привести к третьей мировой войне. Тогда надо активнее использовать наши средства РЭБ – «Красуху-4» и другие, пока секретные, чтобы накрыть украинские штабы непроницаемым радиоэлектронным колпаком. Ведь угроза от передачи американских разведданных вполне реальная.
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