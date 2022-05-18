Президент Зеленский внёс в Раду проект о продлении военного положения и мобилизации на Украине

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18 мая 2022, 13:45

Владимир Зеленский, Ukrainian Presidency Press Office/ Keystone Press Agency

Секретариат украинского парламента принял в работу проекты законов от президента Владимира Зеленского, которые предусматривают продление военного положения в стране после 24 мая, а также продолжение всеобщей мобилизации.

Как известно, срок действия военного положения, которое Киев ввёл после начала СВО на своей территории, должен истечь 24 мая. Однако ситуация на фронтах остаётся без изменений.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал заявление о том, что Киев намерен мобилизовать в армию 1 млн человек.