Усиливается конфликт между украинскими властями и Украинской православной церковью Московского патриархата

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18 мая 2022, 11:59

В Раду уже давно были внесены законопроекты о ликвидации данной религиозной организации как антипатриотической, однако их рассмотрение откладывалось. Теперь же Никита Потураев, возглавляющий комитет по делам информационной и гуманитарной политики, заявил о необходимости обсудить эти вопросы в конце мая. Поводом для нагнетания стали жалобы Синода на преследования со стороны украинских чиновников, противостояние с Православной церковью Украины, а также заявление о необходимости проведения всеукраинского Собора для определения статуса УПЦ МП.



Расценивать обращение и общую позицию синодалов как антипатриотические на самом деле сложно. Руководство УПЦ несколько раз выступало с осуждением специальной военной операции, демонстрировало лояльность украинским властям. Митрополит Киевский Онуфрий недавно присоединился к воззваниям о спасении заблокированных на Азовстали боевиков, упомянул об отпеваниях погибших военных ВСУ. Кроме того, крымские епархии находятся под юрисдикцией УПЦ МП, Московский патриархат также не претендует на приходы в Донбассе, Запорожье и Херсоне.



В обращении содержится призыв не смешивать религию с политикой, поскольку отношение УПЦ к московскому патриархату и официальной Москве – две разные вещи. Решать вопрос с противостоянием двух церквей и отношением властей Украины действительно нужно. Националистические настроения способствуют переходу отдельных епархий УПЦ МП под управление ПЦУ, власти на местах всё чаще запрещают её деятельность по собственной инициативе. Однако возможность организации Собора находится под вопросом: делегаты епархий находятся по разные линии фронта, для встречи придётся пересекать зоны боевых действий.