Власти Таджикистана назвали организаторов митинга в Хороге

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18 мая 2022, 07:57 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Произошедшее в таджикском Хороге до сих пор вызывает всплеск негативных эмоций у мировой общественности.

Местные власти разогнали антиправительственный митинг с помощью огнестрельного оружия. В итоге есть тяжелораненые и даже погибшие. По версии таджикских МВД, организаторами выступлений стали следующие люди – неформальные лидеры области Мамадбокир Мамадбокиров и Алим Шерзамонов. К этим именам также приписали правозащитницу Ульфатхоним Мамадшоеву. По сведению властей, «незаконный митинг в Хороге был организован с целью нарушения общественной безопасности и запугивания населения».

Но «назначенные» режимом Рахмона предполагаемые организаторы митингов свою вину не признали и уже успели дать комментарии представителям СМИ. «Я являюсь заместителем организатора Национального альянса Таджикистана за рубежом и в соцсетях рассказываю о событиях в республике, - заявил Алим Шерзамонов. - НАТ – запрещённая в Таджикистане сила, признанная экстремистской. Задержанных припишут к нашей партии и дадут максимальные сроки». Шерзамонов полагает, что данные методы могут быть «эффективным способом борьбы с недовольными». По его мнению, ситуация в Таджикистане весьма плачевная и требует определённых изменений.

Правозащитница Мамадшоева наотрез отказалась от обвинений в свой адрес. Она заявила, что не имеет отношение к организованному митингу. «Если бы я что-то организовала, то пошла бы впереди», - отметила Мамадшоева. За неделю до событий она побывала в Памире и собирала материал для своих исследований. Она чётко отметила, что никаких протестных настроений там не было, и никаких акций не планировалось. Напротив, правозащитница отмечала спад гражданской активности.