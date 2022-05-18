РИА Новости: Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы, несмотря на угрозу дефицита зерна в стране

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18 мая 2022, 07:28 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Одесский порт, Server Amzayev / globallookpress.com

Украина осуществляет вывоз резервов пшеницы из хранилищ в порту города Одессы, несмотря на угрозу дефицита зерна в стране. Об этом стало известно РИА Новости.

«Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы, несмотря на угрозу дефицита зерна у себя, сообщил РИА Новости бывший сотрудник морской гавани», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

По словам источника, ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением Европейского союза был разработан альтернативный маршрут через порты Рени и Измаил, указал информатор.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что председатель российской Госдумы Вячеслав Володин подверг критике предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, касающееся вывоза зерна с Украины.