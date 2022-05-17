В Шри-Ланке протесты не утихают уже третий месяц

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17 мая 2022, 19:07 Александр Крохмаль, Журналист

С середины марта масштабные протесты охватили Цейлон. Государство Шри-Ланка рискует столкнуться с расколом, и он может стать ещё более глобальным, чем был за всю историю существования государства. В стране давно введён режим Чрезвычайной Ситуации. С 9 мая объявлен комендантский час. В самой столице протестующие нападают на силовиков, устраивают поджоги и грабежи. На улицах наблюдаются хаос и насилие. Местные говорят о сильных перебоях с электричеством и с поставками. Нарушено снабжение городов продовольствием. А протесты всё не утихают и продолжают разрастаться.

Власти сообщили, что не будут идти на уступки демонстрантов, и любые акции насилия будут задавлены. Со стороны протестующих последовали обвинения правительства в коррупции и в развале экономики. «Причина – не в «глобальной экономике, - заявляют лидеры протестов. - А в управленческих ошибках правящего клана». Мятежники винят в ухудшении экономической ситуации правящий клан Раджапаксов, который имеет в стране огромное влияние. Об уровне жизни на Шри-Ланке уже много лет ходят «легенды», только совсем не благостные. Постоянная нищета и бедность доводит людей до крайностей. А ещё катастрофического уровня беззаконие самих представителей власти – это тоже проблема. Не так давно с произволом властей Шри-Ланки столкнулись русские учёные, которых из-за их любви к насекомым отправили в худшую из местных тюрем.

Несмотря на уход в отставку старого премьера, ситуация к лучшему не изменилась. Новый премьер Шри-Ланки Викрамасингхе заявил о тяжёлом экономическом положении, отметив, что в стране наблюдается острый дефицит бензина. В своей речи он подчеркнул, что «следующие несколько месяцев будут самыми тяжёлыми в жизни цейлонцев».