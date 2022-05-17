В Таджикистане начались народные протесты​

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17 мая 2022, 13:23 Александр Крохмаль, Журналист

Относительно спокойный в протестном плане Таджикистан может «дать сбой» уже в ближайшее время. Доходят сведения о начале протестов местных жителей против своих властей. Из-за недостаточно подробной информации, трудно сказать, где именно ещё происходят акции недовольства. Таджикистан давно является страной с жёстким контролем за населением со стороны силовых ведомств. В случае возникновения несанкционированных демонстраций, власти обычно реагируют мгновенно.

За вчерашний день стало известно о столкновении протестующих с полицией в городе Хорог. Вечером 16 мая большая группа людей вышла на улицы и направилась к зданию местной администрации. Но силовики вовремя прибыли на место акции. Они без промедлений стали разгонять несанкционированный протест. В ход пошли слезоточивый газ и резиновые пули. Как известно из официальных источников, три человека получили тяжёлые ранения, один демонстрант погиб. Акция была жестоко подавлена.

Протестующие в Хороге требовали отставки мэра. Хотя возможно, были и другие требования, к примеру, увеличения уровня жизни и более масштабной поддержки населения. Между тем, местный прокурор уже пригрозил демонстрантам плохими последствиями за участие в незаконных акциях. На сегодня в Хороге отключён интернет, и на данный момент нет никаких сведений о том, что именно там происходит после разгона демонстрации.