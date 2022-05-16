Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич покинул Украину

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16 мая 2022, 19:53 Источник: РИА Новости

Депутат Рады Нестор Шуфрич

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич покинул Украину.

Украинские СМИ распространили информацию об отъезде Шуфрича со ссылкой на главу Черновецкой областной военной администрации Сергея Осачука.

Агентство УНИАН передало, что "народный депутат от пророссийской партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул Украину". Глава Черновецкой областной военной администрации пересек границу через пункт пропуска "Порубное". Сергей Осадчук не уточнил других подробностей.

Украинские СМИ в начале марта писали, что Шуфрича "взяли в плен" члены "батальона территориальной обороны", якобы созданного экс-президентом Украины Петром Порошенко. По данным издания "Страна.ua", Шуфрича задержали из-за того, что он фотографировал позиции территориальной обороны.