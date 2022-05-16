Эммануэль Макрон назначит новым премьер-министром Франции Элизабет Борн

Аргументы Недели → В мире 13+

16 мая 2022, 19:14 Источник: ТАСС

президент Франции Эммануэль Макрон, Luc Nobout/Keystone Press Agency

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в понедельник в ходе встречи в Елисейском дворце с президентом Эммануэлем Макроном подал в отставку. Кастекс возглавлял французское правительство с июля 2020 года. Макрон отставку Кастекса принял.

До назначения нового правительства Кастекс и министры будут временно исполнять свои обязанности.

На пост премьера рассматривались пять кандидатов. Французские СМИ сообщают информацию о назначении премьером возглавлявшую ранее министерство труда, занятости и интеграции Элизабет Борн. По данным телеканала BFM, Борн уже прибыла в Елисейский дворец для встречи с Эммануэлем Макроном и получения назначения. После разговора с Макроном она направится в резиденцию премьера Матиньонский дворец, чтобы принять полномочия у Кастекса.

Церемония передачи полномочий состоится до 20:00 по парижскому времени (21:00 мск).

Элизабет Борн станет второй женщиной в истории Франции, назначенной на пост премьера.