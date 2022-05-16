Эксперты усматривают признаки распада Украины

Эксперты прогнозируют, как могут отразиться военные действия России на Украине на общую геополитическую обстановку.
Прежде всего политологи отмечают глобальную поддержку официального Киева со стороны Запада и ЕС. Эти тенденции начали отчётливо выделяться после событий 2014 года. Тогда же начались противоречия Киева и Донбасса. На данный момент ДНР и ЛНР фактически не подчиняются Украине и находятся с ней в режиме перманентного конфликта. Более того за 8 лет не удалось определиться со статусом этих территорий.
Поэтому Россия в конце февраля 2022 года решилась на военное вмешательство в ход событий. В результате на Донбассе идут ожесточённые бои. Обозреватели отмечают и другие тенденции. Фактически некоторые территории взяли курс на независимость. Прежде всего речь идёт о Херсонской и части Запорожской областей, где даже заговорили о рублевой зоне. Часть своих целей России удалось достичь. Например, появилось подобие сухопутного коридора к Крыму.
Многие эксперты усматривают в происходящем признаки распада Украины. По их мнению, происходит конфронтация Запада и России, где Киев выступает разменной монетой. На этом фоне не исключены претензии отдельных соседних государств на украинские территории.
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