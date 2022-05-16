В Белоруссии разрабатывают законопроект о конфискации имущества оппозиции

В Белоруссии утверждён законопроект о заочных судах, предполагающий конфискацию имущества осуждённых в пользу государства. По мнению главы СК РБ Дмитрия Гора, в списки войдут только наиболее значимые фигуранты – Тихановская, Латушко и прочие политические деятели, финансировавшие терроризм на территории страны.
Белорусский президент на очередном совещании с главами регионов посоветовал им теснее сотрудничать с правоохранительными органами в целях поддержания внутреннего порядка. Ответом на действия Александра Лукашенко стала инициатива зарубежной оппозиции по созданию трибунала и альтернативных органов власти.
Что предлагают белорусские оппозиционеры? Павел Латушко, возглавляющий «Народное антикризисное управление», опубликовал видео, в котором выдвинул основные тезисы преобразования политического режима РБ. Он предложил созвать Всебелорусский конгресс, создать переходный кабмин, сформировать национально-освободительное движение и утвердить Светлану Тихановскую в должности президента страны. Впрочем, сам Латушко признал нереалистичность этих проектов в текущей ситуации.
Тем временем в Литве собираются учредить трибунал, который займётся расследование дел о похищениях и убийствах белорусских оппозиционеров. Некоторые эксперты полагают, что данное заявление представляет определённую угрозу для нынешних властей РБ. По их словам, ЕС весьма озабочен отсутствием моратория на смертную казнь в Белоруссии и полон решимости призвать власти республики к освобождению и реабилитации политзаключённых.
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