Ходаковский: судя по всему, готовится эвакуация раненых украинских военных с «Азовстали» в Мариуполе

Судя по всему, в настоящий момент готовится эвакуация раненых украинских военнослужащих с территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе. На это указал в своем Telegram-канале Александр Ходаковский, командир батальона ДНР «Восток».
«Судя по всему, готовится эвакуация раненых. Группа парламентеров со стороны противника, вышедшая утром с белыми флагами, и встречная группа с нашей стороны определили маршрут выноса раненых, противник приступил к расчистке завалов, мы наблюдаем и не препятствуем», — говорится в публикации, выложенной Ходаковским.
Ранее сегодня комбат проинформировал, что киевские военные, которые вышли с «Азовстали», попросили о переговорах.