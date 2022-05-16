Ходаковский: судя по всему, готовится эвакуация раненых украинских военных с «Азовстали» в Мариуполе

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16 мая 2022, 15:08

Мариуполь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Судя по всему, в настоящий момент готовится эвакуация раненых украинских военнослужащих с территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе. На это указал в своем Telegram-канале Александр Ходаковский, командир батальона ДНР «Восток».

«Судя по всему, готовится эвакуация раненых. Группа парламентеров со стороны противника, вышедшая утром с белыми флагами, и встречная группа с нашей стороны определили маршрут выноса раненых, противник приступил к расчистке завалов, мы наблюдаем и не препятствуем», — говорится в публикации, выложенной Ходаковским.

Ранее сегодня комбат проинформировал, что киевские военные, которые вышли с «Азовстали», попросили о переговорах.