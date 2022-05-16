Мир готовится к голоду из-за ситуации на Украине

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16 мая 2022, 14:18

Американский минсельхозпрод рапортует об отсутствии проблем с поставками зерновых в текущем году, Европа с ним не согласна. Российско-украинский конфликт означает сокращение экспорта пшеницы и масличных культур, кроме того, ожидаются проблемы с урожаем в европейских странах из-за многомесячной засухи. О грядущем мировом голоде ООН объявила месяц назад, проблемы с продовольствием уже вызвали протестные акции в Иране, Индонезии и Шри-Ланке.



В США полагают, что сокращение украинского экспорта будет компенсировано поставками из РФ, Европы и Канады. Общий объём поставленных зерновых в итоге уменьшится незначительно, а потребление их – существенно. Оптимистичным американским прогнозам противостоит суровая действительность. Россия ограничила экспорт, Украине сейчас не до посевной, Индия тоже не собирается продавать своё зерно. За это ей, кстати, уже попеняли на саммите G7.



Российскую Федерацию считают основной виновницей продовольственных проблем в Европе. Так, Анналена Бербок, депутат Бундестага, говорит, что за рост цен на зерновые ответственна именно Москва. При этом политик забывает, что данное явление связано с пандемией и началось ещё в 2020 году. «Воровством зерна» также была названа задержка сухогрузов в порту Одессы, которые не могут вывезти 25 млн тонн пшеницы.