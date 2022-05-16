Жители ФРГ опасаются ядерного конфликта и интересуются строительством индивидуальных бункеров​

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16 мая 2022, 07:43 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Нынешний вооружённый конфликт в Европе и напряжённость из-за ситуации в Украине вызвали у немцев серьёзный страх за собственные жизни. В связи с этим показательным является опрос Института по изучению общественного мнения Forsa, согласно которому почти 70% немцев опасаются, что НАТО и в частности ФРГ могут быть вовлечены в украинский конфликт. По данным службы психологов Кёльна, каждый пятый звонок с обращением за помощью связан с опасениями насчёт возможной войны.

Украинские события повысили спрос на индивидуальные бункеры не только в столице Германии, но и в окрестных регионах. Стоит отметить, что общественных бомбоубежищ в стране давно нет. Ещё во времена падения Берлинской стены в правительстве ФРГ полагали, что угрозы ядерного или химического конфликта в мире уже не случится. Поэтому 23 берлинских бомбоубежища были закрыты и стали использоваться в иных целях. Вернуть их в первоначальное состояние уже никак не получится.

Стоимость собственного бомбоубежища в базовом варианте находится в пределах 100 тысяч евро. Правда в журнале Focus оценивают стоимость личного бункера до 1 миллиона евро. Спрос на бункеры растёт с каждым днём. По данным берлинской стройкомпании BSSD, до событий в Украине они регистрировали ежедневно 100-300 заходов на свою страницу, то сейчас – уже более 10 тысяч. По телефону поступает по 10 звонков ежечасно.