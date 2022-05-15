Джен Псаки удивила своим прощальным фото из Белого дома

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15 мая 2022, 22:07

Экс-пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки с коллегой. Фото: соцсети.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки официально покинула свой пост, передав обязанности Карин Жан-Пьер. На прощание она опубликовала в своих соцсетях фото с коллегой, которое поразило подписчиков: они не ожидали, что пресс-секретарь президента Байдена настолько миниатюрна, ее рост всего 156 см.

«Эпизод 224 окончен. Теперь с нетерпением жду перезагрузки/сиквела на MSNBC», - подписала снимок Псаки, имея в виду, что продолжит свою карьеру на телеканале MSNBC, где намерена запустить собственное шоу.

Как сообщалось ранее, в свой последний рабочий день в Белом доме Псаки некорректно ответила на вопрос журналистов о нехватке детского питания в стране.