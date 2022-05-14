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Состояние умершего президента ОАЭ оценивается в 150 миллиардов долларов​

, 21:27

Состояние умершего президента ОАЭ оценивается в 150 миллиардов долларов​

Президент Объединённых Арабских Эмиратов Халифа бен Зейд Аль Нахайян скончался 13 мая в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.

 Шейх Халифа был правителем Абу-Даби и президента Объединенных Арабских Эмиратов с 2004 года, когда власть перешла ему по наследству от отца, покойного шейха Зейда бен Султана Аль Нахайяна.

 Во внутренней политике шейх запомнился прозападными реформами и лояльностью к работникам государства — в 2005 году он поднял заработную плату на 100%. Его действия были направлены на устойчивое развитие Эмиратов и укрепление статуса на нефтяной арене. За полвека золотистый песок барханов превратился в золотые слитки. Состояние шейха на 2022 год учитывалось в 150 миллиардов долларов.

 Самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа, открывшееся в 2010 году, было названо в честь президента.

 Сейчас должность президента перешла в руки младшему брату Халифы — Мухаммаду ибн Заид ибн Султан Аль Нахайяну. В последние годы он в качестве советника президента также исполнял большинство государственных обязанностей.

 В стране объявлен государственный траур на 40 дней.

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