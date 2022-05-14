Почему Приднестровье иногда называют «Республикой Шериф»

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14 мая 2022, 20:09 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Приднестровская Молдавская Республика – одно из непризнанных государств нашей планеты. Эта территория до сих пор считается спорной. Независимость республики признают частично признанные Абхазия и Южная Осетия, а также непризнанная Нагорно-Карабахская республика. Но почему это маленькое государство нередко называют «Республикой Шериф»? О чём идёт речь? О шерифской позиции или о чём-то более глобальном?



На самом деле с шерифами как таковыми Приднестровье вообще никак не связано. «Республика Шериф» - это не должность, а группа компаний, управляемая могущественным бизнес-дельцом. Это самый крупный плательщик в бюджет республики. От него поступает более половины налогов. Считается одним из крупнейших работодателей ПМР. Почти 10% трудоспособных жителей Приднестровья работают именно в этой компании. Владения холдинга – 60% всей местной экономики. К ним относятся сеть супермаркетов и заправок, мобильный оператор, нефтебаза, телеканал, заводы и фабрики, а также крупнейший банк республики. Одним словом, «Республика Шериф» - это и есть экономика Приднестровья.



Компании владеют и футбольным клубом, который тоже носит название «Шериф». Несмотря на общую небогатую экономическую ситуацию в государстве, у клуба есть весьма приличный стадион. Также организация очень часто закупает игроков-иностранцев. Владельцем конгломерата является Виктор Гушан, олигарх и предприниматель. Его состояние оценивается в 2 миллиарда долларов. Ещё в 90-х бывший сотрудник органов поднялся на транзите сигарет и алкоголя. «Шериф» называли королём табачной контрабанды в СНГ. Все до единого местные депутаты считаются людьми «Шерифа». А бывший лидер республики бежал из страны, когда повздорил с главой компании, обвинив того в связях с мафией.