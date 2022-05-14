Саудовская Аравия, вероятно, собирается аннексировать часть Йемена

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14 мая 2022, 15:49 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Этой весной Саудовская Аравия начала свою масштабную военную кампанию против хуситской организации, контролирующей большую часть Йемена. Главная задача – наконец-то покончить с угрозой террористов, славящихся антисемитизмом, расизмом и фактически исламофашистскими настроениями. Но в последние дни появилась очень интересная новость, которая всколыхнула весь арабский мир. Прошли сведения, что вместе с военной операцией, Эр-Рияд задумал и аннексию части территорий Йемена. Речь идёт о таких территориях, как Абьян, Хадрамаут, Шабва и Аль-Махра.

Проживающий в Саудовской Аравии йеменский активист Джамал Ба-Хашвайн якобы уже встречался с представителями данных провинций и обсуждал с ними возможную аннексию. Йеменский новостной канал Crater Sky сообщил об этом на всю страну. А ещё было передано, что неназванный саудовский представитель чуть ли не клятвенно заверил йеменцев в принятии Эр-Риядом решении об аннексии огромных земель. «Обратной дороги уже нет», - якобы заявлял представителя короля саудовцев. В общей сложности, вышеупомянутые территории составляют почти три четверти площади всего Йемена.

Саудовцы такие планы быстро опровергли. Активист Ба-Хашвайн был немедленно арестован уже через несколько дней после публикации подобных сообщений. Но аналитики всё же считают, что вариант с аннексией вполне возможен и списывать со счетов его не нужно. Эр-Рияд вполне может сделать это для давления на хуситский режим, в частности для того, чтобы принудить фанатиков к миру или вовсе положить конец существованию их течения. Иметь под боком террористов для Саудовской Аравии - крайне небезопасно. Не стоит забывать про множественные удары хуситов по саудовским нефтяным объектам.