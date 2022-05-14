Совбез ООН осудил убийство журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в палестинском городе Дженин

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14 мая 2022, 07:34 Источник: ТАСС

Совет Безопасности ООН в пятницу, 13 мая, осудил убийство репортера катарского телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле в палестинском городе Дженин 11 мая. Репортер Абу Акле была убита, когда освещала армейский рейд в лагере беженцев в Дженине, во время которого вспыхнули вооруженные стычки между израильскими солдатами и палестинцами.

Ранение получил и продюсер телеканала Али ас-Самуди. Его состояние оценивается как стабильное. В аккаунте телеканала в Twitter сообщается, что представители СМИ были в бронежилетах с надписью "пресса" и в касках, когда попали под обстрел. Есть версия, что журналистка могла быть убита снайпером.

По данным ООН, члены Совбеза организации решительно осуждают убийство журналистки и ранение продюсера. СБ ООН настаивает на "немедленном, тщательном, прозрачном, справедливом и беспристрастном расследовании убийства" Абу Акле и призывает "привлечь виновных к ответственности".

В пятницу прошли похороны Ширин Абу Акле.