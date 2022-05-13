Таджикистан может превратиться в новую горячую точку на планете

Аргументы Недели → В мире 13+

13 мая 2022, 22:14 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Как стало известно, РФ предоставит правительству Таджикистана грант более чем на 100 млн долларов. Все эти средства пойдут на строительство заставы на таджикско-афганской границе. Но свой пограничный пост в регионе готовы построить и Соединённые Штаты. В Вашингтоне отметили, что готовы потратить на безопасность Таджикистана более 60 млн долларов в ближайшие два года. В рамках этой помощи американское правительство поставит Душанбе разведывательные беспилотники “Puma” для наблюдения за воздушным пространством в районе границ.

В настоящее время детали соглашения стоимостью 20 млн долларов согласовываются сторонами. Посол США в Таджикистане Поммершайм подчеркнул, что в Вашингтоне не планируют создавать военную базу на территории среднеазиатского государства. По словам дипломата, за всё тридцатилетнее сотрудничество США выделили Таджикистану сотни миллионов долларов. «В 2022 году Штаты станут «донором номер один» для Таджикистана», - заявил Поммершайм. Разговоры о безопасности вокруг среднеазиатской страны то и дело вспыхивают из-за присутствия опасных соседей. Первая и основная угроза исходит от исламистов, а также от всевозможных террористических группировок, базирующихся в пределах Афганистана.

Аналитики считают, что если не вкладываться в Таджикистан и не помогать этой стране в вопросах безопасности, она может превратиться в новую горячую точку. Ведь исламистские группы, включая и движение «Талибан» (запрещено в РФ) никогда не славились своим миролюбивым настроем. К тому же в самом Таджикистане наблюдаются серьёзные проблемы с экономическим уровнем граждан. А это, как известно, часто способствует переходу отдельных людей в радикальные группы.