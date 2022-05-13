Косово собирается в Совет Европы

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13 мая 2022, 17:07 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Глава косовского МИД Доника Грвала ещё 12 мая объявила, что частично признанная республика планирует войти в Совет Европы. «Процедура рассмотрения нашей заявки уже запущена», - сообщила руководитель ведомства. Госпожа Грвала выражает оптимизм и полна надежд на то, что в Совете Европы все окажутся «здравомыслящими». Членство Приштины в организации стало бы серьёзно дипломатической победой. После провозглашения в 2008 года республики Косово, новообразованная страна добилась признания со стороны около 100 государств, а также членства в МВФ, Всемирном банке, ЕБРР, FIFA, UEFA и наконец в МОК. Однако ЕС, Совет Европы и прочие «громогласные» организации для Косово пока недоступны.

Совет Европы уже получил заявку от Косово и передал её в Комитет министров. Согласно процедуре, финальное решение по этому вопросу примет Парламентская ассамблея организации, где представлены все государства-участники. Аналитики считают, что у Приштины есть шанс на победу, так как две трети стран из СЕ признали в своё время независимость республики. Вот только другие эксперты считают, что с правами человека в Косово – дела не слишком положительные. Да и Белград воспринял это, едва ли не как угрозу. Стоит напомнить, что Косово появилось из Сербии, благодаря восстанию местных против власти диктатора Милошевича; восстанию, которое быстро переросло в бойню с участием исламистов и военных преступников. Представители сербской стороны давно считают, что первыми преступления совершать стали далеко не полицейские Милошевича, а сами косовары, создавшие экстремистскую организацию под названием АОК (Армия Освобождения Косово).

Президент Сербии Вучич пребывает в бурном негодовании. Глава страны заявил, что «всё это игра стран Запада» и уже пообещал «сильный ответ». На ближайший день Александр Вучич созвал специальное совещание Совбеза Сербии. В СМИ и в аналитических агентствах полагают, что Белград развернёт активную дипломатическую кампанию, убеждая признавшие Косово страны, скорейшим образом отозвать это признание. На данный ход действий Вучич уже намекнул. В проведении мощной кампании по отзыву признания Косово сербский глава государства явно рассчитывает на поддержку РФ. А вот поможет ли Россия Вучичу – это уже совсем другой вопрос. Ведь российский МИД уже высказывал недовольство по поводу позиции Сербии, поддержавшей в ООН три антироссийские резолюции на фоне идущей спецоперации в Украине.