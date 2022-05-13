В эту пятницу в Иерусалиме пройдут похороны «звезды Аль-Джазиры»

В минувший четверг в резиденции Махмуда Аббаса прошла большая церемония прощания с известной палестинской журналисткой Ширин Абу Акле. Многие зрители её по праву называли «звездой Аль-Джазиры».
Всю свою жизнь она посвятила освещению событий на Ближнем Востоке. Её ценили и уважали на всех арабских телеканалах, включая, конечно, и её основной рабочий канал «Аль-Джазира». Но сейчас её больше нет. Она была убита в Дженине в результате перестрелки между палестинскими боевиками и израильскими солдатами. И палестинцы сегодня пребывают в ярости. Дело в том, что они утверждают, будто именно израильтяне стали причиной убийства Абу Акле. Но со стороны Израиля слышатся обвинения уже в адрес палестинских боевиков. Палестинцы обещали не оставить это дело и обратиться в Международный Уголовный суд. Между обоими народами отмечается невиданное напряжение.
В пятницу в Иерусалиме пройдут торжественные похороны журналистки, которую смотрел в прямом смысле весь арабский мир. Ещё во время церемонии народу вокруг умершей было полно. По всему пути следования машины из Рамаллы в Иерусалим местные жители выходили проститься с былой «звездой Аль-Джазиры», к которой они уже успели привыкнуть. Это было самое массовое народное прощание со времён смерти первого палестинского лидера Ясира Арафата. Похороны Ширин Абу Акле пройдут на горе Сион. Именно там, в 1949 году пролегла линия прекращения огня между Израилем и Иорданией.
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