Иностранные наемники о службе в рядах ВС Украины: «Мы здесь мальчики для битья»

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13 мая 2022, 08:58

фото: pixabay.com

Иностранные наемники рассказали об участии в боях на стороне Украины. Британский наемник Мэтт Робинсон заявил, что большинство иностранцев едут на Украину, чтобы просто пострелять в людей.

"Откровения" западных наемников опубликовало издание The Telegraph, - передает радио Sputnik.

Отставной британский морпех, участвовавший в боях в Киевской области, поделился: "Мы здесь мальчики для битья, и что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия". По информации британского военного, российские беспилотники очень эффективны, они позволяют точно наводить артиллерию на позиции ВСУ.

Наемник из США Майкл рассказал, что иностранным военным стоит опасаться, так как "попав не к тому командиру, можно стать просто пушечным мясом". По его словам, опасно находиться на поле боя, не наладив взаимодействие с остальными, так как легко могут убить свои.

Американский наемник рассказал, что иностранцы в ВСУ сталкиваются с коррупцией: пропадает самое элементарное оборудование и техника, оружие, нет боеприпасов, необходимых для ведения боя.

Западный боевик, которого The Telegraph называет опытным снайпером, был назначен командиром группы из четырех украинских добровольцев. По словам наемника, стояла задача напасть на позиции российских снайперов. ВСУ для ее выполнения привлекло местных крестьян, вооруженных охотничьими ружьями и "не убивавших никого опаснее лисы". Иностранец не решился сражаться с такой "командой" против высококвалифицированных российских военных.