В Латвии соцсети «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» заблокируют на будущей неделе

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12 мая 2022, 20:47 Источник: РИА Новости

В Латвии доступ к социальным сетям "Вконтакте", "Одноклассники" и "Мой мир" заблокируют на будущей неделе.

Руководитель национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш объяснил принятие решения ограничить на территории республики работу соцсетей "Вконтакте" (vk.com), "Одноклассники" (ok.ru) и "Мой мир" (my.mail.ru)" в связи с тем, что их владельцы внесены в санкционные списки Евросоюза. Эту информацию Аболиньш написал в Twitter.

Он также сказал, что в распоряжении NEPLP есть доказательства, что эти соцсети находятся в собственности и под контролем Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко, а они внесены в санкционные списки Евросоюза. "Физически платформы будут заблокированы на следующей неделе", - написал Аболиньш.