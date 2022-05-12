ФНС объявил о масштабной военной операции против «Талибана»

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12 мая 2022, 18:42 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: AP

Узурпировавшая власть в Афганистане террористическая организация «Талибан» (запрещена в РФ) рискует столкнуться с тяжёлыми последствиями. Они управляют страной практически год, но за это время ситуация лишь только ухудшилась.

Как заявляют отдельные аналитики, падение морали и нравственности зашло за свои пределы, и за прошедшее время обстановка усложнилась до «неимоверного уровня». На данном этапе Фронт Национального Сопротивления Афганистана далеко не повержен, а даже наоборот – стремится отвоевать себе страну и покончить с узурпаторами, насадившими самую жестокую диктатуру 21-го века. Талибы стали для афганцев едва ли не как японская армия во время Нанкинской резни.



Буквально в эти выходные верховный лидер ФНС Ахмад Масуд-младший и его ставленники проинформировали о начале полномасштабной наступательной операции против талибов. Основные силы повстанцев, базирующиеся на севере Афганистана, уже продемонстрировали свои военные успехи. «Это наше первое с сентября прошлого года масштабное наступление, - заявил руководитель внешних связей ФНС Али Назари. - Бойцы фронта перекрыли дороги на севере страны и выбили талибов с нескольких форпостов». В экстремистской организации «Талибан» такие успехи отрицают. Очевидно, речь идёт о недопущении правдивой информации, чтобы народ Афганистана не восстал в центральной части страны, вдохновившись победами борцов за свободу.



Но всё же западные аналитики не спешат так сильно радоваться и считают, что до победы ещё очень далеко. Во-первых, талибы пока сильны. А во-вторых, Повстанческое движение, по мнению некоторых экспертов, может испытывать определённые разногласия. Трудности могут создавать представители «старой гвардии», то есть сторонники экс-лидера Ашрафа Гани, присоединившиеся к антиталибскому движению для возвращения своей власти. Да и к тому же полноценной западной поддержки у Афганского восстания может не случиться. Ведь Запад сконцентрирован лишь только на украинском кризисе. Потому мятежникам скорее всего придётся отвоёвывать себе родные земли самостоятельно.