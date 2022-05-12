Боевики ВСУ ударили снарядами НАТО по монастырю в районе Угледара

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12 мая 2022, 19:02

Американский снаряд/ стоп-кадр из сюжета воекоров WarGonzo

Украинские боевики нанесли удары по православному монастырю, расположенному в посёлке Никольский под Угледаром (ДНР), используя снаряды западного образца. Военкоры проекта WarGonzo получили в распоряжение фотографии не разорвавшегося штатного боеприпаса НАТО калибром 84-мм.

Позже журналисты определили, что ряд таких боеприпасов разорвались в гражданских постройках и на территории монастыря, некоторые из них не сдетонировали.

Семён Пегов на месте, в обстрелянном монастыре, сам увидел подобный снаряд. ВСУ использовали неоднократно американские AT4 с боеприпасом FFV551 от многоразового гранатомёта Carl Gustaf М2 (такие на фронтовом слэнге называют просто «густавами»).