Кулеба заявил, что Германия должна взять на себя ведущую роль в переговорах о вступлении Украины в ЕС

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12 мая 2022, 17:44 Источник: ТАСС

Дмитрий Кулеба, Bernd von Jutrczenka/dpa

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе визита в ФРГ заявил, что Германия должна взять на себя ведущую роль в переговорах о вступлении Украины в Европейский союз.

В опубликованном в четверг интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы немецкой газете Die Welt выражена признательность Евросоюзу за поддержку Киева. Но Кулеба заметил, что ЕС должен принять и конкретные юридические меры.

По его мнению, Германия должна играть в переговорах о членстве Украины в ЕС ведущую роль.

Кулеба отметил, что имеется ввиду не только снабжение Киева оружием, а то, чтобы дать надежду народу Украины в том, что он борется не только за свою страну и право на существование как нации, но и за лучшее будущее, в котором Украина является частью Евросоюза.

Кулеба пояснил, что единственным решением, которое приемлемо для Украины, является предоставление ей статуса кандидата. "Мы больше не хотим принимать половинчатые решения. Эта война является результатом половинчатых мер и решений последних восьми лет всех сторон, включая нас самих", - заключил глава МИД Украины.