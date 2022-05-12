Страны АСЕАН не пойдут против Китая и России даже с подачи США

На 12 и 13 мая запланирована серия встреч американского президента с лидерами стран АСЕАН. Целью саммита для США является сближение с Юго-Восточной Азией и создание коалиции против России и Китая.
В Вашингтон должны прибыть главы Индонезии, Вьетнама, Брунея, Камбоджи, Малайзии, Лаоса, Таиланда и Сингапура. Члены АСЕАН заявляют о своей открытости для всех возможных партнёров и рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество. При этом индонезийский президент Джоко Видодо дал понять, что партнёрство с Америкой не должно ухудшить взаимоотношения с другими странами. В то же время Джо Байден намерен обсудить вопросы, связанные с Украиной и санкционной политикой в отношении России. Предполагается также рассмотрение сближения РФ и Китая как потенциальной угрозы безопасности Индо-Тихоокеанского региона.
Стоит ли США рассчитывать на подобную коалицию с АСЕАН против Пекина и Москвы? Владимир Батюк, профессор ВШЭ, полагает, что такая возможность маловероятна. В Юго-Восточной Азии умеют чётко разграничивать экономические и политические интересы. Поэтому не пойдут против Китая – крупнейшего торгового партнёра – даже невзирая на давние разногласия по территориальному поводу в Южно-Китайском море. Ещё менее вероятен разрыв отношений с Россией из-за обстановки на Украине. Об этом свидетельствует отказ большинства стран ассоциации от поддержки антироссийских санкций, несмотря на постоянно усиливающееся давление Запада и США.
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