Политолог Мартынов: новые санкции США против России являются психологическим давлением на другие страны мира

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12 мая 2022, 15:30 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Очередной санкционный пакет, принятый Конгрессом США против России, представляет риски для нашей страны, но опасны ограничения и для других стран мира. Российский политолог, директор Международного института новейших государств (МИНГ) Алексей Мартынов прокомментировал очередные антироссийские санкции.

По мнению эксперта, цель изоляции России, поставленная в США конгрессменами, трудновыполнима.

Власти США одобрили ряд законопроектов, направленных на изоляцию России и ее экономики из мировой финансовой системы, остановку ее членства в международных организациях и ужесточение действующих санкций. Минфину США и другим американским ведомствам предстоит добиваться отстранения России от участия во встречах крупных международных организаций и объединений, таких как Всемирный банк, МВФ и G20. Конгрессмены настаивают, чтобы Белый дом действовал в этом направлении.

Алексей Мартынов напомнил американским конгрессменам, что мир гораздо больше, нежели группа западных стран во главе с США, - сообщает «Свободная пресса». Политолог отметил, что США и их сателлиты могут добиться самоизоляции от России и некоторых других стран в результате нарушения товарно-денежных потоков, международных и хозяйственных отношений, но эта история не столько антироссийская.

Он думает, что «это попытка "окуклить" собственное пространство, которое коллективный Запад пока еще контролирует». Но, как заметил эксперт, несмотря на все усилия США из этого ряда выпадает входящая в группу западных стран Япония, поскольку в масштабах Тихоокеанского региона, Токио не может отказаться от сотрудничества с Москвой.

Алексей Мартынов считает, что «это в большей степени информационно-психологическая война», осуществляется психологическое давление не столько на РФ, сколько на остальные страны, которые себя чувствуют не так уверенно, как Россия.