Экономический кризис на Шри-Ланке обернулся уличными протестами, есть жертвы

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12 мая 2022, 14:46

Инициаторами конфликта стали представители местной оппозиции, недовольные ростом цен, перебоями в снабжении продовольствием и горючим. Сторонники премьера разгромили палаточный лагерь оппозиционеров в Коломбо, сообщается о 200 раненых и 8 погибших в ходе столкновения. Премьер-министр Махинда Раджапакса спешно подал в отставку, а президент, являющийся его родным братом, ввёл на острове комендантский час и наделил полицию практически неограниченными полномочиями по наведению порядка.



Некоторые политические деятели Шри-Ланки запросили военную помощь у Индии, которая уже несколько месяцев поддерживает местную экономику. Властями ведутся также переговоры с МВФ о финансовых послаблениях, аналогичный запрос был направлен в Китай. В Дели отказались отправлять на остров войска, памятуя об аналогичной неудачной интервенции 1987 года. МВФ заявляет о возможности оказания помощи после формирования нового правительства.



В происходящих беспорядках западные аналитики обвиняют Китай, который якобы загнал Шри-Ланку в долговую яму и отказывается реструктуризировать кредиты. В рамках давнего соперничества с Индией за влияние на стратегически важном острове китайские власти активно развивают местную инфраструктуру. При этом, строя порты и дороги фактически для себя, долги они оформляют на Шри-Ланку. Российские эксперты считают, что в экономическом кризисе виноват не только Китай. На экономику острова отрицательно повлияли пандемия, сокращение туристического потока, а также подорожание нефти.