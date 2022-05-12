WarGonzo: Жители Херсона сотрудничают с бойцами ВС России

Аргументы Недели → В мире 13+

12 мая 2022, 16:06

ВС России, MOD Russia/ GlobalLookPress.com

В Херсонской области жители стремятся поскорее наладить спокойную и мирную жизнь, для чего активно сотрудничают с российскими военными. Местные из недавно обстрелянного городка Голая Пристань выдали российским бойцам местонахождение схрона с оружием.

Сотрудники силовых подразделений вместе с военкорами WarGonzo по наводке обнаружили снаряды для гранатомета и целый мешок гранат Ф-1.

Вероятно, этот схрон оставили солдаты ВСУ при отступлении из этих мест в Николаев.

В качестве напоминания военкоры отметили, что в соответствии с законодательством РФ лицо, добровольно сдавшее оружие освобождается от ответственности.