Истории самоубийств в американском флоте вызвали беспокойство у властей США

Аргументы Недели → В мире 13+

12 мая 2022, 12:49 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Фото: ВКонтакте

Конгрессмены США и общественные активисты требуют от ВМС ответов за смертельные случаи среди моряков. Руководство флота после публичного резонанса признало проблему самоубийств.

Журналисты из Navy Times и NBC News на условиях анонимности побеседовали с моряками с одного авианосца и выяснили, что же доводит их до состояния нервной подавленности и до дальнейших мыслей о суициде. Как выяснилось, многие жаловались на невыносимые условия службы. Всё дело в том, что авианосец уже пятый год стоит в пределах Ньюпорта, где проходит комплексное техническое обслуживание. Основная часть моряков этого судна живёт на суше, но 400 человек находятся на борту постоянно. Как правило, это матросы из глубинки, которым жить больше негде.



Конгрессмен от штата Вирджиния Элейн Лурия, отслужившая 20 лет в ВМС, рассказала о реалиях происходящего на авианосцах. По её словам, на судне действительно сложно жить. Особенно там, где идут круглосуточные ремонтные работы. «Там грязно, часто нет никаких удобств, - заявляет политик. - Нет горячей воды, туалетов, не говоря уже о качестве питания». Матросы обвиняют во всех грехах фирмы-подрядчики. Особенно угнетающе такая атмосфера действует на молодых моряков. «Это не место для новобранцев, которые приходят вдохновлённые кадровиками, - как рассказал один из матросов Navy Times. - Когда они попадают на этот корабль, то обнаруживают, что ничего не работает, койки грязные, туалеты никто не чистит». Из-за неблагоприятной обстановки на корабле, некоторые матросы из местных предпочитали ночевать в своих машинах. Но до ближайшей парковки после 12-часовой смены надо было проходить не менее 3 км.



Члены экипажа всячески пытались донести о ситуации в высшие инстанции. Глава оказывающей поддержку военнослужащим волонтёрской группы 22 Until None Кристал Веренджиа-Бушнелл рассказала, что моряки и члены их семей стали бояться пользоваться официальными каналами. Они опасались последующего гнева командиров. «Там очень много недоверия, - отметила женщина. - Мы каждый день получаем вопросы о том, как можно поговорить спокойно, чтобы не узнало начальство». Но после третьего подряд самоубийства в апреле скандал уже грянул на всю Америку. Разбираться с экипажем сначала командировали представителя ВМС Рассела Смита. Он провёл встречу с матросами на авианосце и даже признал некоторые «злостные нюансы» службы. Но потом Смит сказал одну фразу, которая многих зацепила.



Разговор представителя ВМС с моряками выдался и правда нелицеприятным. Конечно, он признал, что во флоте есть проблемы, и что часто матросам приходится заниматься грязной работой. Но в конце он добавил, что нужно быть «реалистичными в своих ожиданиях». Также Смит заявил, что «моряки не спят в лисьих норах, как это делают морпехи». Получается, что флотские представители едва ли станут серьёзно разбираться в проблемах жизни моряков и их психическом состоянии. Что до самих суицидов, то Рассел Смит отметил, что такие случаи искоренить очень сложно и почти невозможно, как и «болезнь под названием рак». А ведь матери и отцы погибших от депрессии сыновей едва ли станут останавливаться в своих попытках добиться справедливости.