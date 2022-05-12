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12 мая 2022, 12:37

11 мая состоялся первый визит нового президента Казахстана в Турцию. Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали пакет документов по инвестиционным соглашениям и развитию взаимодействия в сфере экономики на фоне антироссийских санкций.



Отдельного внимания заслуживает предстоящее военное сотрудничество двух стран: Анкара собирается выпускать в Казахстане ударные беспилотники ANKA, а также оказывать помощь в случае внешней угрозы.



История дипломатических отношений Турции и Казахстана насчитывает 30 лет, на протяжение которых турецкая сторона инвестировала в казахстанскую экономику около $4 млрд, а ежегодный товарооборот достиг уже $5 млрд. В ходе встречи президент Турции заявил о духовной и этнической близости двух народов, отметил общность позиции по вопросу российско-украинского конфликта. Токаев оценил переговоры как «содержательные» и выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества во всех сферах.



Станислав Притчин, сотрудник ИМЭМО РАН, оценил значение визита Токаева в Турцию в условиях политического и экономического сближения двух стран. Эксперт отметил, что Анкара заметно активизировалась в центральноазиатском регионе на фоне нынешней геополитической ситуации, а Казахстан успешно диверсифицирует политические и экономические связи с помощью своей «многовекторности». Тем не менее заменить Россию в Центральной Азии Турция не сможет, учитывая многолетние и всеобъемлющие взаимоотношения РФ и Казахстана.