Подозреваемый в похищении трёхлетней девочки сделал первое заявление

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12 мая 2022, 12:15 Диана АНИСИМОВА

Мэдлин Макканн. Фото: vk.com

Третьего мая 2007 года трёхлетняя уроженка Великобритании Мэдлин Макканн пропала из своей постели в номере отеля на Португальском курорте Прайя да Луш. Предполагаемый виновный впервые сделал публичное заявление.



В предпоследний вечер перед отъездом родители малышки Кейт и Джерри ушли в ближайший ресторан на ужин с друзьями. Взрослые договорились заглядывать по очереди в номер, где, помимо Мэдлин, оставались её брат и сестра. Когда мать Мэдлин пришла проверить детей, то обнаружила, что кроватка дочери пуста, а окно, выходившее на парковку, открыто. Брат и сестра Мэдлин мирно спали и ничего не слышали.



Родители переполошили весь отель. Когда через час стало понятно, что девочка не могла самостоятельно выйти из комнаты и потеряться на территории курорта, к делу подключилась полиция и организовала поиски уже в канализациях, колодцах, пещерах и заброшенных зданиях.



Кто-то из постояльцев отеля стал вспоминать: кажется, вечером видели мужчину с девочкой на руках... А ещё раньше — то, как прямо перед окнами апартаментов парковался белый фургон.



История начала обрастать всё более подозрительными деталями: задолго до этого в отеле участились случаи взлома номеров, а как-то раз в одну из комнат ворвался мужчина и долго глядел на детскую кроватку. По слухам, туда-сюда сновали типы, стучащиеся в номера, выдающие себя за собирателей пожертвований. Персонал отеля держал на видном месте записку, которая оказалась бы прекрасным руководством для похитителя: мол, держать бронь в ресторане на Макканов-старших ежедневно в полдевятого вечера.



К делу подключились Скотленд-Ярд и частные детективы. По Великобритании и Португалии разлетелись фотороботы предполагаемых преступников, всего за время расследования был задержан 41 подозреваемый.



Один из подозреваемых по делу похищения 44-летний немец Кристиан Брюкнер сделал первое публичное заявление за все эти годы. Первый раз его имя появилось в прессе в 2020 году — в то время он уже отбывал срок в Германии за сексуальное насилие. Полиция выяснила, что в 2007 году мужчина путешествовал по Португалии на трейлере, и по странному совпадению оказался на курорте Прайя да Луш именно в тот день, когда исчезла малышка Мэдлин. Что ещё более подозрительно, на следующий день он спешно переоформил трейлер на чужое имя.



В заявлении, сделанном в начале мая 2022, он отрицает свою причастность к исчезновению девочки и критикует полицию за придание этому делу скандальной публичности. Кроме того, к письму прилагалась карикатура, на которой изображён диалог двух полицейских: «Сегодня я займусь экспертизой филе» — «Вкуснятина, я тоже».



Полиция заподозрила Брюкнера в причастности к исчезновению Мэдлин ещё в 2017 году, после того, как его друг обратился в органы со странным заявлением: Брюкнер признался, что «знает всё» об исчезновении Мэдлин.



Родители девочки, пропавшей 15 лет назад, до сих пор признаются, что всё ещё готовы цепляться за любую надежду, какой бы маленькой она не была.



