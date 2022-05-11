Экономисты из МВФ подчеркнули эффективность криптовалюты в обходе ограничений

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11 мая 2022, 20:47 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com

В МВФ идут серьёзные разговоры на тему статуса криптовалют и их дальнейшего будущего. В организации подготовили целый экономический трактат, в котором всё «расставлено по полочкам». Авторы работы указывают, что популярность криптовалют, и в частности стеблкойнов, резко растёт в странах с высокой инфляцией и плохой экономикой.

Внедрение капитальных ограничений требует слежения за операциями и идентификацией контрагентов. Использование криптоактивов, напротив, снижает эффективность такого контроля. Это срабатывает даже в случае с посредниками, такими, как например, криптобиржи. На данном этапе мировой объём криптоактивов составляет от 2 до 3 трлн $, что означает около 1% от стоимости финансовых активов. Однако в отдельных странах популярность криптовалют намного выше. Торговля стеблкойнами, при этом, существенно выросла с 2020 года. За последние два года также выросла доля институциональных инвесторов и компаний, особенно в Европе и Северной Америке.

Очень часто «полулегальный» статус криптовалют служит основным условием для создания так называемой серой зоны. Формальные ограничения на капитал могут не касаться каналов, не имеющих легального статуса. Та же проблема касается и полномочий регуляторов. В то же самое время торговля криптоактивами способна осуществляться без посредников, на которых можно было бы возложить ответственность за соблюдение ограничений и за отчётность. Ключевым параметром для усиления контроля со стороны государств является степень децентрализации экосистемы. Чем ниже уровень централизации, тем меньше способностей у регуляторов выслеживать трансакции. Что до стеблкойнов, выпущенных под резервы ЦБ, то они куда легче поддаются регулированию.

Расхождения в процессе регулирования между странами ведут к «регуляторному арбитражу». Ведь в большинстве стран криптоактивы не являются частью официального рынка обмена валют. В ЮАР уже предпринимаются попытки строгого регулирования криптовалют. В Аргентине же соблюдение капитальных ограничений официально стоит в списке первых целей регулирования криптоактивов. Мировые финансовые регуляторы разделяют беспокойство МВФ. Ещё раньше о намерениях включить криптовалюты в систему международного обмена налоговой информацией, лишив их привлекательности для серых операций, заявляли в ОЭСР. А в октябре 2022 года этот вопрос может рассмотреть саммит G20.