Контакты Турции и Израиля становятся все теснее​

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11 мая 2022, 20:17 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Ещё на прошлой неделе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отправил пожелания своему израильскому коллеге, Ицхаку Герцогу, свои пожелания по случаю Дня Независимости Израиля. «Новый период в наших отношениях ознаменован визитом вашего превосходительства в нашу страну в марте», - обратил внимание глава Турции, «Я верю, что сотрудничество между нашими странами будем развиваться таким образом, чтобы служить взаимным национальным интересам, стабильности и региональному миру». В Анкаре поставили упор на нормализацию отношений с Израилем. Очевидно, что эра своеобразной холодности в отношениях обеих стран уходит в прошлое очень надолго.

А в конце мая уже должна состояться поездка главы МИД Турции Чавушоглу на Святую Землю. Для того, чтобы обсудить с коллегами из Анкары грядущий график переговоров, политический директор МИД Израиля Алон Бар прибыл в начале этой недели в турецкую столицу. Аналитики отмечают, что визит Чавушоглу в Израиль, запланированный на конец месяца, откроет путь к взаимному возвращению послов. Несмотря на обострение палестинского вопроса в прошедший апрель, Анкара дала чётко понять, что не намерена делать его фактором нового обострения дипотношений. Главным катализатором будущего сближения становятся энергетические интересы. Недавно обнаруженное у берегов Израиля месторождение газа даёт двум странам ещё один повод для взаимовыгодного сотрудничества.

Эксперты полагают, что обнаруженные природные богатства могут также послужить интересам Европы, которая всеми силами добивается отказа от российских энергоносителей. Турецкие представители очень часто давали понять, что именно газовая инфраструктура их государства может обеспечить израильским углеводородам выход на западные рынки. По словам источников из Reuters, перспективы развития газотранспортной магистрали между Турцией и Израилем дебатируются, как жизнеспособная альтернатива российскому экспорту. Анкара способна «подключиться» к средиземноморским месторождениям еврейского государства для перенаправления топлива своим южно-европейским партнёрам.